Набережную Хабаровска закрыли из-за подъема воды в Амуре

ХАБАРОВСК, 29 августа. /ТАСС/. Городскую набережную в Хабаровске закрыли в четверг из-за высокого уровня воды в Амуре, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

По последним данным, вода в реке у Хабаровска поднялась до 641 см, прибавив 8 см за сутки.

"Набережная имени Невельского закрыта для посещения из-за подъема воды в Амуре, закрыта нижняя часть, примыкающая к реке, от речного вокзала до памятника культуры "Амурский утес", - сказал представитель пресс-службы.

На набережной проведут укрепительные работы, планируется обшить пленкой ограждения набережной, чтобы не захлестывали волны, при необходимости будут уложены мешки с песком. На другом участке городской набережной - набережной стадиона имени Ленина - 20 августа установили водоналивную дамбу для ее защиты от воды.

В пресс-службе отметили, что набережную откроют после того, как уровень Амура снизится до 640 см. В городе подтопило 16 приусадебных участков, 216 земельных участков и около 1,7 тыс. дач на островах. Также топит дороги по улицам вблизи береговой черты. Гидрологи ждут дальнейшего повышения уровня.