Экс-главе Антипинского НПЗ предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Обвинение в злоупотреблении полномочиями предъявлено бывшему гендиректору Антипинского НПЗ Геннадию Лисовиченко. Он объявлен в международный розыск, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой следственного управления СК РФ по Тюменской области в четверг.

23 августа источник в силовых структурах сообщал ТАСС, что Лисовиченко находится на территории другого государства и объявлен в международный розыск.

"Следственными органами <...> предъявлено обвинение бывшему генеральному директору АО "Антипинский нефтеперерабатывающий завод" в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, Лисовиченко, назначенный в 2004 году генеральным директором Антипинского НПЗ, в октябре 2017 года заключил с одной из коммерческих организаций договор о продаже железнодорожного подъездного пути, "который являлся важным для завода объектом, поскольку по нему осуществлялся налив нефтепродуктов". "При этом стоимость договора составила около 20 млн рублей, несмотря на рыночную цену около 38 млн рублей. После этого указанный железнодорожный путь был взят в аренду НПЗ "Антипинский" у покупателя. В результате чего заводу был причинен существенный вред", - отметили в СК.

В пресс-службе подтвердили, что обвиняемый объявлен в международный розыск. "В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточнили в ведомстве.

В июле в отношении Лисовиченко возбудили уголовное дело, его подозревают в заключении заведомо невыгодного договора, который нанес ущерб предприятию в размере более 35 млн рублей.

Об Антипинском НПЗ

Антипинский НПЗ - крупнейший в России независимый нефтеперерабатывающий завод, являлся основным активом группы "Новый поток". В мае Антипинский НПЗ остановил работу из-за проблем с финансированием, тогда же завод перешел под контроль основного кредитора - Сбербанка. Производство было возобновлено 18 июля по давальческой схеме, при которой завод перерабатывает нефть, закупленную "Сокар Энергоресурс" (совместное предприятие Сбербанка и группы отраслевых инвесторов, которому сейчас принадлежит 80% акций НПЗ). При этом завод не имеет права собственности ни на нефть, ни на нефтепродукты, зарабатывая только на стоимости переработки.

НПЗ обратился в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании себя банкротом. Сумма требований по делу - 346,4 млрд рублей. Позднее к делу присоединились кредиторы завода - "Абсолют банк", Московский кредитный банк и другие.