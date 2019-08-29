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В ДТП в Ставропольском крае пострадали 15 человек

Среди пострадавших есть дети

ПЯТИГОРСК, 29 августа. /ТАСС/. Пятнадцать человек, в том числе пять детей, находятся в больнице Невинномысска (Ставропольский край) после столкновения микроавтобуса и грузовиком, сообщили ТАСС в пресс-службе горадминистрации.

"В больнице Невинномысска находится 15 человек, в том числе 5 детей. В настоящее время их обследуют врачи", - сказал собеседник агентства.

"Им сделают необходимые анализы, УЗИ, рентген. Тех, у кого нет травм, в ближайшее время отпустят домой", - добавил представитель горадминистрации.

Он отметил, что в микроавтобусе находились жители Владикавказа, которые возвращались с моря.

По данным ГУ МЧС по Ставропольскому краю, микроавтобус следовал по маршруту Адлер - Владикавказ. По предварительной информации, в автобусе находились 23 человека, в том числе пятеро детей.

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