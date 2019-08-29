На Дальнем Востоке число подтопленных населенных пунктов увеличилось до 90

ТАСС, 29 августа. Количество подтопленных на Дальнем Востоке населенных пунктов увеличилось за сутки на семь, до 90, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"В четырех субъектах Дальневосточного федерального округа, в 16 муниципальных районах и пяти городских округах остаются подтопленными 90 населенных пунктов", - сообщили в министерстве. Накануне, по данным МЧС, число таких населенных пунктов составляло 83.

Наиболее сложная обстановка в настоящее время складывается в Еврейской автономной области и Хабаровском крае, где подтоплены 42 и 37 населенных пунктов соответственно. "В Приморском подтоплено семь населенных пунктов, еще четыре в Амурской области, но при этом отрезанных населенных пунктов нет", - отметили в министерстве. В настоящее время в зоне подтопления находятся 274 жилых дома, 2,9 тыс. приусадебных участков, а также 98 участков автомобильных дорог.

Спасатели МЧС оказывают помощь местному населению, проводят аварийно-восстановительные работы в населенных пунктах, откуда ушла вода. "За сутки очищены 43 подворья, просушены 58 домов, вывезено более 100 куб. метров мусора, ведется чистка ливневой канализации и прорыты более 1,2 тыс. метров водоотводных канав", - добавили в МЧС.

В шести пунктах временного размещения (ПВР) находятся 76 человек, в том числе 32 ребенка. Для ликвидации последствий паводка привлечено 2,7 тыс. человек и 690 единиц техники.