В Петербурге задержали членов ОПГ, находившихся в розыске два года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции при поддержке Росгвардии задержали в Санкт-Петербурге четырех участников организованной преступной группы (ОПГ), которых разыскивали два года за избиение бизнесмена и вымогательство, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"Задержаны четверо участников организованной группы, в том числе женщина, подозреваемые в вымогательстве", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

По данным полиции, в 2017 году в Петербурге участники группы угрожали коммерсанту физической расправой и требовали от него передать им свою строительную компанию, а также 17 млн рублей. Бизнесмен отказался выполнить их требования, после чего его избили, а также вынудили перечислить 400 тыс. рублей на счет женщины, состоящей в группе.

После инцидента возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ ("Вымогательство"). В настоящее время у задержанных в квартире проведены обыски, изъяты предметы, представляющие интерес для следствия, в том числе предметы, похожие на оружие. Подозреваемых отпустили под подписку о невыезде, сейчас сотрудники полиции проверяют их также на причастность к другим преступлениям.

Среди задержанных есть ранее судимые граждане, в том числе за незаконный оборот наркотиков и имущественные преступления.