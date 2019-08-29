В Мурманске более 80 тыс. жителей остались без горячей воды из-за аварии на подстанции

МУРМАНСК, 29 августа. /ТАСС/. Дома и социальные учреждения Первомайского округа Мурманска в четверг утром остались без горячей воды из-за аварийного отключения подстанции и последующей остановки котельной при температуре на улице около 10 градусов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Произошло аварийное отключение электроснабжения ТП-400, питающей южную котельную Мурманска, котельная остановлена, без горячей воды 564 дома", - сказали в ведомстве.

Всего в зону отключения попали 564 многоквартирных дома и другие здания, в том числе социальные, без горячей воды остались ориентировочно 85 тыс. человек, что составляет почти треть от населения города.

В управлении МЧС добавили, что аварийная бригада филиала "Колэнерго" сетевой компании "МРСК Северо-Запада" приступила к работам, ориентировочное время их проведения - до 15:00.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе электросетевой компании, электроснабжение населения пока осуществляется по временной схеме, свет в домах горожан есть. На месте работает аварийная бригада.