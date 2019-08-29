Двое детей разрисовали краской военный памятник в Бурятии

УЛАН-УДЭ, 29 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции проводят проверку по факту осквернения военного памятника в Северо-Байкальском районе Бурятии. Об этом сообщается на сайте республиканского МВД.

"28 августа в дежурную часть поступило заявление о том, что неизвестные нанесли краской на военном памятнике непристойные рисунки, нецензурные слова и повредили прожектор. Установлено, что надписи нанесли двое несовершеннолетних 11 и 12 лет, один из которых житель Иркутской области. Сотрудниками полиции проводится проверка, материалы которой будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о помещении несовершеннолетнего жителя Северобайкальска в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД Бурятии, добавили в пресс-службе ведомства.