В зоне ЧС в Приморье находятся более 10 тыс. человек

ВЛАДИВОСТОК, 29 августа. /ТАСС/. Более 10 тысяч человек находятся в зоне чрезвычайной ситуации в Приморье, сообщил губернатор региона Олег Кожемяко в эфире телеканала "Россия-1" в четверг.

"У нас в зоне чрезвычайной ситуации 15 муниципальных районов, 43 населенных пункта, более 10 тыс. человек, исходя из этого был введен режим ЧС на территории Приморского края", - сказал Кожемяко.

Он пояснил, что введение режима ЧС позволяет быстрее реагировать на возникающие проблемы, связанные, в частности, с размывом дорог, поставкой техники, финансовым обеспечением, заключением контрактов.