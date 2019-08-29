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В зоне ЧС в Приморье находятся более 10 тыс. человек

По словам главы региона, введение режима ЧС позволит властям быстрее реагировать на возникающие проблемы
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© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 29 августа. /ТАСС/. Более 10 тысяч человек находятся в зоне чрезвычайной ситуации в Приморье, сообщил губернатор региона Олег Кожемяко в эфире телеканала "Россия-1" в четверг.

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"У нас в зоне чрезвычайной ситуации 15 муниципальных районов, 43 населенных пункта, более 10 тыс. человек, исходя из этого был введен режим ЧС на территории Приморского края", - сказал Кожемяко.

Он пояснил, что введение режима ЧС позволяет быстрее реагировать на возникающие проблемы, связанные, в частности, с размывом дорог, поставкой техники, финансовым обеспечением, заключением контрактов.

Теги
Кожемяко, Олег НиколаевичРоссияПриморский край
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