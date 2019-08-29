Метро Осло полностью приостановило работу из-за проблем с электроснабжением

ТАСС, 29 августа. /ТАСС/. Движение в метрополитене норвежской столицы было полностью прекращено в четверг из-за проблем с электроснабжением. Об этом сообщает оператор общественного транспорта Осло Ruter.

"Из-за проблем с электроэнергией движение на всех линиях метро сейчас остановлено", - говорится в сообщении на сайте перевозчика. В 9:15 по местному времени (10:15 мск) движение было возобновлено, однако, как сообщает телеканал NRK, примерно через 10 минут метро снова прекратило работу.

По данным компании Flytoget, также приостановлено железнодорожное сообщение между аэропортом Гардермуэн и Осло. Минувшей ночью над Восточной Норвегией было зарегистрировано более 22 тыс. молний, непогода вызвала проблемы на железной дороге по всему региону. Точное количество отмененных отправлений не уточняется. Как сообщает телеканал Эн-эр-ко, движение автомобилей и автобусов "практически невозможно".

Метрополитен Осло является самым крупным в Северной Европе. Протяженность пяти линий этой системы составляет более 80 км и насчитывает 101 станцию.