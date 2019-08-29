В Саратове возбудили дело о поджоге после гибели двух человек на пожаре

САРАТОВ, 29 августа. /ТАСС/. Полиция Саратова возбудила уголовное дело о поджоге после пожара 22 августа в многоквартирном доме, в результате которого два человека погибли, еще один пострадал. Подозреваемый задержан, об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе ГУ МВД региона.

"Установлены причины возгорания дома в центре Саратова, по подозрению в поджоге задержан член одной из семей погорельцев. В отношении этого 32-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога, повлекшие по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении.

Пожар произошел в ночь на 22 августа в доме по улице Вольской, 8. По уточненным данным полиции, погибли 55-летний мужчина и его 35-летняя сноха. Его 50-летняя супруга осталась жива, но попала в больницу с ожогами.

"Согласно заключению пожарно-испытательной лаборатории, причиной этого возгорания стал поджог. Задержан сын пострадавшей супружеской пары - супруг погибшей молодой женщины. Он дал признательные показания, пояснив, что таким образом хотел напугать свою супругу, которую заподозрил в измене", - уточняется в сообщении.