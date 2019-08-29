Напавший с топором на чиновника в мэрии Южно-Сахалинска оказался психически больным

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Мужчина, напавший с топором на чиновника в здании администрации Южно-Сахалинска, оказался психически нездоровым человеком, нуждающимся в лечении. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

В начале июня в мэрии областного центра 31-летний житель Холмска (Сахалинская область) нанес пострадавшему пять ударов топором, после чего его задержали сотрудники администрации. По факту нападения возбудили уголовное дело о покушении на убийство. В ходе расследования выяснилось, что в 2018 году этот же человек привлекался к административной ответственности за нарушение пограничного режима, когда пытался уплыть в Японию на самодельном плоту.

"Согласно заключению судебно-психиатрической комиссии экспертов, обвиняемый в период совершения преступления не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, так как страдает хроническим психическим заболеванием. По своему психическому состоянию, как представляющий опасность для себя и окружающих, мужчина нуждается в применении к нему принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа", - говорится в сообщении.

Следователями вынесено постановление о направлении уголовного дела в суд для применения к обвиняемому принудительной меры медицинского характера, которое утверждено.