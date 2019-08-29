В Москве задержали мошенника, похитившего более 10 млн рублей из банка

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Сотрудники московской полиции задержали подозреваемого в крупном мошенничестве, который использовал поддельный паспорт для хищения 10 млн рублей. Об этом в четверг ТАСС сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов.

"Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в хищении крупной суммы денежных средств путем мошенничества", - сказал он.

По его словам, ранее в полицию поступило заявление от 28-летнего жителя Подмосковья. Мужчина сообщил, что у него имеются два банковских вклада на расчетных счетах одного из банков, на которых находилась крупная сумма денег. Проверив мобильное приложение банка, он внезапно обнаружил, что на счетах отсутствуют деньги, а вклады закрыты. Материальный ущерб составил около 10 млн 400 тыс. рублей.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по месту жительства в Зеленограде задержали подозреваемого - 22-летнего москвича. По словам злоумышленника, он изменил свою внешность и пришел в отделение банка на Воронцовской улице, где предъявил подложный паспорт и получил деньги. Похищенными деньгами он распорядился по своему усмотрению", - сказал Титов.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").