ФСБ пресекла подготовку терактов в Кабардино-Балкарии

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ пресекли подготовку терактов на объектах правоохранительных органов и государственных структур в Кабардино-Балкарии. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"В ходе отработки оперативной информации в лесном массиве вблизи населенных пунктов Черная речка и Алтуд Урванского района КБР обнаружен тайник с двумя готовыми к применению самодельными взрывными устройствами большой мощности. В связи с опасностью транспортировки взрывные устройства были обезврежены на месте специалистами-взрывотехниками", - сообщили в ЦОС.

В кратчайшие сроки сотрудники ФСБ совместно с местной полицией установили ранее судимого за преступление террористической направленности жителя республики, причастного к изготовлению обнаруженных СВУ и закладке тайника. "Принятыми мерами он был задержан на территории города Нарткала и дал признательные показания о подготовке диверсионно-террористических актов в отношении объектов правоохранительных органов и государственных структур", - отметили в ЦОС.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 ("Приготовление к преступлению") и ч. 1 ст. 205 ("Террористический акт") УК РФ. Сейчас решается вопрос об аресте задержанного. Проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.