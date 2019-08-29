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В Карелии перевернулся школьный автобус

В результате инцидента пострадали пять человек

ТАСС, 29 августа. Пять человек пострадали в результате опрокидывания школьного автобуса с дороги в Карелии. Как сообщили ТАСС в ГИБДД России, в автобусе находились 13 учителей.

"Сегодня на 10-м км автодороги Валимяки - Костамоярви водитель, управляя автобусом "ПАЗ", который принадлежит Элисенваарской школе и перевозил 13 учителей, совершил съезд с проезжей части дороги вправо по ходу движения с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пять пассажиров автобуса получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время полицейские устанавливают причины произошедшего.

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