В Карелии перевернулся школьный автобус

ТАСС, 29 августа. Пять человек пострадали в результате опрокидывания школьного автобуса с дороги в Карелии. Как сообщили ТАСС в ГИБДД России, в автобусе находились 13 учителей.

"Сегодня на 10-м км автодороги Валимяки - Костамоярви водитель, управляя автобусом "ПАЗ", который принадлежит Элисенваарской школе и перевозил 13 учителей, совершил съезд с проезжей части дороги вправо по ходу движения с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пять пассажиров автобуса получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время полицейские устанавливают причины произошедшего.