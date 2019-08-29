В смоленском лагере детей обстреляли из пейнтбольных ружей

ТАСС, 29 августа. Следственное управление СК по Смоленской области проводит доследственную проверку по факту причинения работниками детского спортивно-оздоровительного лагеря "Юный ленинец" телесных повреждений воспитанникам. Детей обстреляли из пейнтбольных ружей, сообщила журналистам старший помощник регионального руководителя ведомства Наталья Зуева.

"В Смоленске начато проведение доследственной проверки по факту причинения телесных повреждений подросткам работниками детского лагеря. <…> Сотрудники спортивно-оздоровительного учреждения "Юный ленинец", расположенного в п. Нижняя Дубровенка г. Смоленска, используя пейнтбольные ружья, причинили телесные повреждения нескольким несовершеннолетним", - говорится в сообщении.

Ряд региональных СМИ сообщает, что пострадали пять мальчиков, при том не все они являются воспитанниками лагеря. Директор оздоровительного учреждения об инциденте знал, но не предпринял никаких мер. Следователи запросили материалы по данному факту из смоленского управления МВД. "Будет дана правовая оценка действиям руководства детского лагеря, которое не приняло мер для пресечения противоправных действий сотрудников", - отмечается в сообщении СУ СК по Смоленской области.