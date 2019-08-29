Ивановское УФСБ ликвидировало крупный межрегиональный канал поставки наркотиков

ТАСС, 29 августа. Сотрудники УФСБ по Ивановской области ликвидировали межрегиональный канал поставки наркотиков в особо крупном размере. Двое молодых людей собирались продать через интернет-магазин 13 кг запрещенных веществ, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе ведомства.

"Сотрудниками УФСБ России по Ивановской области ликвидирован межрегиональный канал поставки наркотических средств в особо крупном размере на территории субъектов Сибирского и Северо-Западного федеральных округов", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Максимальное наказание по этой статье - пожизненное лишение свободы.

В результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий пресечена противоправная деятельность молодых людей 1996 и 1998 г. р. Представители одного из интернет-магазинов по реализации наркотических средств незаконно приобрели более 13 кг синтетического наркотического средства, которые затем через закладки собирались продать на территории России.