В Краснодаре начнется процесс по первому в РФ делу об участии в нежелательной организации

КРАСНОДАР, 29 августа. /ТАСС/. Уголовное дело об участии в нежелательной организации в отношении краснодарской активистки "Открытой России" Яны Антоновой впервые в истории российской судебной практики передано в суд. Об этом ТАСС рассказал адвокат обвиняемой Александр Валявский.

"Это первое дело вообще в России по статье 284.1 УК РФ ("Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ"), которое направлено в суд. При этом возбуждены всего три таких дела. Дело моей подзащитной направлено в Ленинский районный суд Краснодара, на 3 сентября назначено предварительное слушание. Мы заявили ходатайство о возвращении дела прокурору", - сказал Валявский.

Он пояснил, что его подзащитной инкриминируют то, что она развернула флаги желтого цвета с логотипом "Открытой России" на согласованном митинге, что, по его мнению, это не является правонарушением. Также Антонова провела одиночный пикет для привлечения к проблеме нехватки школ и сделала несколько репостов новостных статей с символикой "Открытой России".

"Согласно действующему закону, преступлением по ст. 284.1 УК РФ признаются действия лица, ранее дважды за год привлеченного к административной ответственности за аналогичные правонарушения, а Яна после повторного правонарушения никаких действий не совершала", - отметил адвокат.

Движение "Открытая Россия" было основано экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским, который проживает за границей. Деятельность НПО "Открытая Россия" (Otkrytaya Rossia, Великобритания) была признана нежелательной в РФ.