ОНК проверила жалобу арестованных по делу о перестрелке в Краснодаре на условия содержания

КРАСНОДАР, 29 августа. /ТАСС/. Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Краснодарского края проверила поступившую уполномоченному по правам человека в Чечне жалобу от родственников мужчин, арестованных по делу о конфликте со стрельбой в Краснодаре, при котором один человек погиб и двое пострадали. Нарушений в условиях содержания троих из пятерых арестованных и следов применения к ним насилия нет, сообщил ТАСС председатель ОНК Анзаур Ахиджак.

Как сообщила 28 августа пресс-служба чеченского омбудсмена, родственники арестованных по делу о конфликте со стрельбой в Краснодаре обратились с жалобой о том, что "на задержанных оказывается давление, в их отношении применяются недозволенные методы дознания с целью выбить у них показания".

"По условиям содержания в следственном изоляторе № 1 в Краснодаре жалоб нет. Задержанного гражданина Ингушетии содержат в камере, двое граждан Чечни находятся в карантине, вчера только их привезли в СИЗО. Посмотрел их, никаких побоев нет, мы составили акт, все зафиксировали, при посещении велась видеосъемка. И двоих человек должны привезти 4 сентября из Адлера, я также поеду с ними поговорить", - сказал Ахиджак, уточнив, что троим арестованным, которых он посетил, предъявлены обвинения по статье о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что по делу о конфликте со стрельбой в Краснодаре арестованы пять человек. Всего, по уточненным данным, в конфликте на бытовой почве между группой граждан, приезжих из республик Северного Кавказа, в ходе которого произошла стрельба, участвовали не менее 30 человек.

Перестрелка произошла в ночь на 21 августа на одной из улиц Краснодара. В результате погиб уроженец Дагестана 1991 года рождения, два человека пострадали. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и хулиганстве, совершенном группой лиц.