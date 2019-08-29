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Полиция Карелии начала проверку в связи с ДТП со школьным автобусом

Для установления причин аварии проведут автотехническую экспертизу

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 августа. /ТАСС/. Управление ГИБДД МВД по Карелии начало проверку в связи с ДТП в Лахденпохском районе республики, где в четверг утром перевернулся школьный автобус, перевозивший 13 учителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Правоохранители пояснили, что будет назначена автотехническая экспертиза. Автобус марки ПАЗ был новым, не исключается техническая неисправность.

ДТП произошло на 4 км дороги Вялимяки - Костамоярви в 09:40 мск. Автобус, принадлежащий Элисенваарской школе, съехал с проезжей части в кювет и перевернулся. Детей в салоне не было. По данным ГИБДД РФ, пять человек получили телесные повреждения, их направили на амбулаторное лечение.

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