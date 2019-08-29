У стрелявшего на детской площадке в Петербурге нашли еще один арсенал оружия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Полиция нашла ручную гранату, снаряд, патроны и оружие в квартире Юрия Шуцкого, который, по версии следствия, открыл стрельбу на детской площадке в Красногвардейском районе Петербурга в начале недели. Об этом журналистам в четверг сообщили в региональном ГУ МВД.

"В ходе дознания по данному уголовному делу сотрудники полиции провели еще один обыск в квартире подозреваемого. По его итогам обнаружены и изъяты ручная граната без запала, снаряд, около 40 патронов к различному оружию, десятки единиц оружия и частей оружия со следами коррозии, предположительно, относящиеся к производству начала XX века. Изъятое направлено на экспертизу", - сказали в управлении.

Перед задержанием полиция уже находила по месту жительства подозреваемого более 150 патронов различного калибра, предмет, похожий на обрез ружья, и снаряженный магазин к оружию.

В среду, 28 августа, Красногвардейский районный суд Петербурга заключил под стражу Юрия Шуцкого. В отношении него возбуждено дело по статье о хулиганстве, а также по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".

По данным органов дознания, Шуцкий, находясь на детской площадке у дома 38 по проспекту Ударников, начал стрелять из пневматического пистолета в присутствии маленьких детей. Мера пресечения избрана до 26 сентября. Обвинение ему пока не предъявили.