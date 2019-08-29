В Якутии задержали полицейского, покинувшего место службы с табельным оружием

ЯКУТСК, 29 августа. /ТАСС/. Специалисты задержали сотрудника транспортной полиции, покинувшего в понедельник место службы с табельным оружием. Об этом сообщил ТАСС в четверг источник в правоохранительных органах республики.

В понедельник вооруженный табельным пистолетом сотрудник транспортной полиции Якутии покинул место службы. Явился на развод, но после него до места службы в аэропорту Якутска не добрался.

Ранее несколько местных и федеральных СМИ сообщили, что при осмотре места жительства пропавшего полицейского обнаружена предсмертная записка. По их данным, причиной случившегося могли стать недавний развод и крупные финансовые проблемы. Однако эту информацию в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ДФО назвали недостоверной.