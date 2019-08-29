В Японии у американского военного вертолета во время полета отвалился иллюминатор

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Иллюминатор выпал во время полета военно-транспортного вертолета CH-53 морской пехоты США в районе южного японского острова Окинава. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что инцидент произошел 27 августа над морем в 8 км от побережья острова. В результате происшествия никто не пострадал.

Речь идет об иллюминаторе в хвостовой части вертолета с шириной около 50 см и весом 1 кг. CH-53 приписан к авиабазе морской пехоты Футэмма. Американское военное командование в настоящее время выясняет обстоятельства случившегося.

Два года назад на Окинаве произошел аналогичный случай с вертолетом этой же модели. Тогда иллюминатор, использующийся для аварийного выхода, в крепежной раме весом 8 кг упал на спортивную площадку начальной школы. В результате инцидента пострадал ребенок, в которого после падения конструкции отскочил камень.