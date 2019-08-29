В пристройке к детскому дому под Тамбовом произошло возгорание площадью 200 кв. метров

ТАСС, 29 августа. Возгорание на площади 200 кв. метров произошло при проведении строительных работ в пристройке к детскому дому в селе Татаново Тамбовской области. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"В 13:47 при проведении строительных работ произошло загорание в пристройке к детскому дому села Татаново Тамбовского района. Площадь возгорания, по предварительным данным, составила 200 кв. метров, подразделения работают по второму номеру. Пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе.

Татановский детский дом зарегистрирован 19 ноября 2002 года. Он предоставлял социальные услуги с обеспечением проживания. Юридическое лицо было ликвидировано 16 апреля 2015 года.