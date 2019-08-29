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Железнодорожное сообщение в Осло восстановили после перебоев в электроснабжении

В Минтрансе Норвегии сообщили, что на некоторых участках железной дороги в Восточной части страны все еще есть проблемы с движением

ТАСС, 29 августа. Работа всех линий метрополитена столицы Норвегии и железнодорожное сообщение с аэропортом Гардермуэн возобновлены после проблем с электричеством, вызванных грозой в четверг. Об этом сообщают операторы общественного транспорта Осло.

"Проблемы на отрезке Лиллестрём - Осло устранены. Тем не менее, учитывайте, что возможны отставания от графика и отмены в отдельных случаях", - сказано в сообщении предприятия Минтранса страны. На некоторых участках железной дороги в Восточной Норвегии все еще есть проблемы с движением. Метрополитен Осло также сообщил в Twitter, что движение на всех пяти линиях возобновлено после отказа системы из-за удара молнии.

Минувшей ночью над Восточной Норвегией было зарегистрировано более 22 тыс. молний, непогода вызвала проблемы на железной дороге по всему региону, метро Осло полностью прекратило работу, сообщение столицы с аэропортом было нарушено. В Западной Норвегии после дождей возле трасс произошли несколько оползней, из-за чего были перекрыты автомобильные магистрали.

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