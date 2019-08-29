На Кубани задержали подозреваемого в избиении девочки, которая умерла по пути в больницу

КРАСНОДАР, 29 августа. /ТАСС/. Следователи в Краснодарском крае задержали мужчину, подозреваемого в избиении ребенка. Девочка умерла по пути в больницу. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе управления СК РФ по краю.

По версии следствия, 24 августа мужчина избил 4-летнюю дочку своей сожительницы. Днем 27 августа девочка потеряла сознание, мужчина вызвал скорую помощь, сообщив медикам, что девочка упала с лестницы. Врачи забрали ребенка в больницу, но девочка умерла в автомобиле скорой помощи. Подозреваемый скрылся, его объявили в федеральный розыск.

"В Курганинском районе следователем задержан подозреваемый в убийстве малолетней девочки", - говорится в сообщении.

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку после смерти девочки. Предварительно, семья девочки не стояла на учете как неблагополучная.