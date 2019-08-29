В Кузбассе во время движения загорелась маршрутка

КЕМЕРОВО, 29 августа. /ТАСС/. Маршрутное такси загорелось во время движения из-за перегрева двигателя в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области. Ожоги получили водитель и пять пассажиров, включая троих детей, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

"По версии следствия, 29 августа на одной из автодорог в городе Ленинске-Кузнецком во время движения у маршрутного автобуса, в салоне которого находились пассажиры, перегрелся двигатель, внезапно произошел выброс охлаждающей жидкости в салон автомобиля. В результате водитель и пять пассажиров, из них трое детей в возрасте 10, 13 и 17 лет, получили ожоги различной степени тяжести, потерпевших доставили в медицинское учреждение. Возбуждено уголовное дело", - сказали в ведомстве.