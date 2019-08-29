Пожар в здании бывшего детского дома под Тамбовом ликвидирован

ТАСС, 29 августа. Возгорание в здании бывшего детского дома в селе Татаново Тамбовской области ликвидировано. Об этом сообщили журналистам в четверг в ГУ МЧС по Тамбовской области.

"Пожар ликвидирован в 15:10. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ", - уточнили в ведомстве.

По данным сельсовета Татаново, здание ремонтировалось для приема детей из социального приюта "Орешек". Пожар возник при проведении строительных работ в пристройке к зданию детского дома в 13:57. В 14:25 возгорание было локализовано на площади 300 кв. м.

Татановский детский дом зарегистрирован 19 ноября 2002 года. Он предоставлял социальные услуги с обеспечением проживания. Юридическое лицо было ликвидировано 16 апреля 2015 года.