В Ессентуках украденную фигуру Амура вернули на постамент в парке

ПЯТИГОРСК, 29 августа. /ТАСС/. Фигуру Амура, которую неизвестные сначала украли, а потом подбросили к зданию горадминистрации, установили обратно на постамент. На входе в парк планируют установить дополнительные камеры видеонаблюдения, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе горадминистрации.

"Ессентукского ангела вернули на место. Полуметровая фигура не пострадала от злоумышленников, и уже сегодня ее вернули на место. Бригада специалистов ессентукского Комитета по благоустройству осмотрела постамент, его зачистили и установили новые крепежи. Потом 10-килограммовую статуэтку приварили к основанию", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, скорее всего, на входе в парк установят дополнительные камеры виделнаблюдения.

В понедельник в дежурную часть отдела МВД России по городу Ессентуки с заявлением о пропаже Амура обратилась администрация города. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 158 ("Кража") УК РФ. В ночь на вторник фигуру подбросили к зданию горадминистрации.