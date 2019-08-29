Вооруженный грабитель похитил деньги у посетителей банка в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 августа. /ТАСС/. Вооруженный мужчина ограбил посетителей банка в поселке шахты Южной в Ростовской области, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МВД.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой"). Принимаются действия по установлению и задержанию подозреваемого", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в местных СМИ появилась информация, что накануне вооруженный мужчина пришел в отделение Сбербанка в поселке в Ростовской области и стал угрожать посетителям травматическим пистолетом. Напуганные люди отдали ему деньги, после чего злоумышленник скрылся.