{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Вооруженный грабитель похитил деньги у посетителей банка в Ростовской области

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Разбой"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 августа. /ТАСС/. Вооруженный мужчина ограбил посетителей банка в поселке шахты Южной в Ростовской области, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МВД.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой"). Принимаются действия по установлению и задержанию подозреваемого", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в местных СМИ появилась информация, что накануне вооруженный мужчина пришел в отделение Сбербанка в поселке в Ростовской области и стал угрожать посетителям травматическим пистолетом. Напуганные люди отдали ему деньги, после чего злоумышленник скрылся.

Теги
РоссияРостовская область
Членам ОНК заявили, что режиссера Олега Сенцова нет в "Лефортово"
Читать полностью