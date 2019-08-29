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Суд отказал в аресте военного за покушение на сообщника бывшего замполпреда по СЗФО

Михаил Васюк уже отбывает наказание в Архангельске за двойное убийство

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Петроградский районный суд Петербурга в четверг отказался арестовывать экс-полицейского и ветерана боевых действий Михаила Васюка по делу о покушении на убийство журналиста из Калининграда Игоря Рудникова, которого ранее вместе с бывшим заместителем полпреда президента по СЗФО Александром Дацышиным признали виновными в самоуправстве. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Приморский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Михаила Васюка и отказал в его удовлетворении", - сказали в пресс-службе, пояснив, что Васюк уже отбывает наказание в Архангельске за двойное убийство.

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