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СК Башкирии возбудил уголовное дело после пропажи годовалого мальчика

По данным МВД региона, к поиску ребенка привлекли более 100 человек

УФА, 29 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили после пропажи годовалого мальчика в Дюртюлинском районе Башкирии, сообщила в четверг пресс-служба управления СК по республике.

"Поступило сообщение от жительницы Дюртюлинского района об исчезновении ее годовалого ребенка. С целью проведения более эффективных следственных мероприятий, направленных на установление местонахождения ребенка, возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы МВД Башкирии, к поискам ребенка привлекли полицейских, сотрудников уголовного розыска, кинологов, местных жителей и волонтеров, всего более 100 человек.

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