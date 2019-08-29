Членам ОНК заявили, что режиссера Олега Сенцова нет в "Лефортово"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Членам столичной Общественной наблюдательной комиссии заявили, что режиссера Олега Сенцова нет в московском СИЗО "Лефортово". Об этом ТАСС сообщили в ОНК Москвы.

"Сегодня наблюдатели посетили СИЗО "Лефортово", чтобы встретиться с Сенцовым и иными гражданами Украины, которые там содержатся. Им заявили, что с Сенцовым они встретиться не смогут, потому что его в этом следственном изоляторе нет", - сказали в ОНК.

Наблюдатели не смогли встретиться и с другими украинскими гражданами, которые содержатся в "Лефортово". "Наблюдателям заявили, что сами украинцы не хотят беседовать с ними, кроме того, администрация СИЗО не может гарантировать наблюдателям безопасность в ходе беседы этих заключенных изолятора с ними", - сказали в Общественной наблюдательной комиссии. В ОНК также добавили, что наблюдателей уже в третий раз с 26 августа не пускают к украинским заключенным. "То есть с момента, когда, по нашим данным, их всех привезли туда", - пояснили в комиссии.

Ранее сообщалось, что осужденный в России за подготовку терактов в Крыму режиссер Олег Сенцов доставлен в Москву для обмена с украинской стороной. Об этом ТАСС рассказал источник, знакомый с ситуацией.

28 августа пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что освобождение из-под стражи главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского связано с подготовкой обмена между Россией и Украиной, который планируется провести по формуле "35 на 35". Как заявил ранее президент Украины Владимир Зеленский, Киев готов обменять освобожденного в среду из СИЗО Вышинского на украинца Олега Сенцова.

Северо-Кавказский окружной военный суд 25 августа 2015 года приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Как установлено следствием и судом, он создал террористическую группу, действовавшую в Крыму. Весной 2014 года ее участники совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации "Русская община Крыма" и регионального отделения "Единой России".

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