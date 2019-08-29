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В ОНК сообщили, что осужденный за шпионаж украинец Сущенко находится в "Лефортово"

Он был осужден Мосгорсудом 4 июня 2018 года на 12 лет колонии

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Украинский журналист Роман Сущенко, осужденный в России за шпионаж, сейчас находится в столичном СИЗО "Лефортово". Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

"Сущенко доставили в "Лефортово", - сказал он.

Гражданин Украины Роман Сущенко был осужден Мосгорсудом 4 июня 2018 года на 12 лет колонии за шпионаж. Как заявили ранее в Центре общественных связей ФСБ, Сущенко является кадровым сотрудником управления разведки Минобороны Украины, он был задержан при проведении шпионской акции. По данным ФСБ, он целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии. Вину он не признал.

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Мельников, Иван ИвановичУкраинаРоссия
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