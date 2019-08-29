У сотрудника детского сада в Петербурге выявили открытую форму туберкулеза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу проводит проверку в связи с тем, что у одного из сотрудников детского сада в Выборгском районе города обнаружили открытую форму туберкулеза. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Сообщение о регистрации заболевания пришло в эпидемиологическое бюро. Выяснилось, что случай открытой формы туберкулеза выявлен у сотрудника детского сада № 11 Выборгского района", - сказала собеседница агентства.

Управление организовало эпидемиологическое расследование, а также обследование детей, посещающих учреждение, и остальных сотрудников. По данным Роспотребнадзора, садик рассчитан на 329 человек, но в летний период заполнен частично.

"Так как это был летний детский сад, и присутствовали не все дети, обследуются сначала те, что присутствовали, и вызваны дети и контактные лица, которые должны выйти 1 сентября, чтобы их проверить", - отметили в управлении и добавили, что пока новых случаев заболевания не выявили.

Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга также держит на контроле данную ситуацию.