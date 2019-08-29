Правоохранительные органы проверяют сообщение о драке с участием военного в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Доследственная проверка проводится в Севастополе по сообщению о драке с участием военного.Об этом в четверг сообщили ТАСС в военной прокуратуре Черноморского флота.

Ранее в местных СМИ появилось сообщение, что в Севастополе произошла драка: группа молодых людей, согласно опубликованным данным, напала на семью с ребенком из-за того, что мужчина сделал им замечание. Сообщается, что один из напавших на семью был военным, предположительно, служащим на Черноморском флоте.

"Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Черноморскому флоту передало сообщение о таком преступлении. Проводится доследственная проверка, устанавливаются лица, причастные к данному инциденту. В рамках уголовно-процессуального кодекса никто не задержан", - сообщили ТАСС в прокуратуре.

Собеседник также не уточнил, были ли среди участников инцидента военнослужащие.