Уровень воды в Амуре у Комсомольска-на-Амуре превысил 700 см

ХАБАРОВСК, 30 августа. /ТАСС/. Уровень воды в реке Амур у города Комсомольск-на-Амуре вырос на 12 см до отметки 708 см (при опасном 650 см). Подтоплено 38 частных жилых домов и 92 приусадебных участка, сообщили ТАСС в городской администрации.

"Уровень воды в реке Амур за сутки поднялся еще на 12 см, на утро пятницы составляет 708 см", - сказал представитель администрации.

Синоптики прогнозируют, что к 4-9 сентября уровень воды может подняться до 820 см, что почти на полтора метра превысит критические отметки.

В администрации ТАСС уточнили, что подтопленные дома и участки расположены в поселках Хорпинский, Малая Хапсоль, Парковый. В городе развернуто три пункта временного размещения, которые вмещают до 240 человек. В них находятся 23 жителя. В пятницу планируют развернуть четвертый пункт.

В городе работает около десяти насосов, власти намерены запустить еще несколько. В пятницу в Комсомольске-на-Амуре продолжат отсыпать дамбы, укреплять дороги, в частности, работы будут вести на Хумминском шоссе. Днем ранее была усилена защита Хорпинского шоссе, по которому спасатели и военные возят грунт на отсыпку дамб для защиты города.

"Накануне днем и этой ночью продолжались работы по укреплению защитных сооружений города и подъему их до девятиметровой высоты", - уточнил представитель администрации, отметив, что информация о паводковой ситуации в городе, которую распространяют в соцсетях, не соответствует действительности.

Из-за подъема уровня воды в Амуре, разлива других рек в Хабаровском крае в зоне паводка находятся 60 населенных пунктов. Из них в 37 отмечается подтопление частных жилых домов и приусадебных участков. Также вода сохраняется на 63 участках межпоселковых дорог и внутри населенных пунктов.