Полиция КНР задержала 36 человек за организацию игорного бизнеса с оборотом более $75 млн

ШАНХАЙ, 30 августа. /ТАСС/. Полиция восточной китайской провинции Чжэцзян пресекла деятельность преступной группировки, занимавшейся организацией запрещенного в стране игорного бизнеса. Как сообщает в пятницу агентство Синьхуа, стражи порядка задержали 36 подозреваемых, а общий оборот средств по данному делу составляет порядка 542 млн юаней (около $75,8 млн).

В декабре прошлого года правоохранительными органами в городе Цзясин была получена информация о том, что женщина по фамилии Чжоу продвигает в местном мессенджере WeChat платформу с азартными играми. После ее задержания выяснилось, что это всего лишь агент, нанятый преступной группировкой для продвижения платформы.

По данным полиции, с момента запуска этого ресурса в сентябре 2018 года пользователями платформы стали порядка 810 тыс. человек. Для ее продвижения преступная группировка, возглавлявшаяся мужчиной по фамилии У, привлекла порядка 150 тыс. агентов.

Подозреваемые в организации игорного бизнеса лица были задержаны во время рейдов полиции в середине мая в городах Чунцин, Чэнду и Шэньчжэнь. Расследование данного дела продолжается.

Игорный бизнес запрещен законом на всей территории материкового Китая. Эта индустрия активно развивается и приносит большие доходы в бюджет только в специальном административном районе КНР Аомэне (Макао).