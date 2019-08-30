СМИ: на Кубе в результате ДТП с автобусом погибли два человека

ГАВАНА, 30 августа. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли, 15 пострадали на Кубе после того, как грузовик столкнулся с пассажирским автобусом на трассе, соединяющей города Баямо и Мансанильо восточной провинции Гранма. Об этом в четверг сообщил новостной портал La Demajagua.

Отмечается, что все получившие травмы находятся под наблюдением врачей. Местная полиция устанавливает причину ДТП.

По официальным данным, на острове ежедневно происходит в среднем 31 дорожно-транспортное происшествие. Большинство аварий связаны с невнимательностью водителей, превышением скорости, плохим состоянием дорог, а также серьезной изношенностью автопарка страны. Возраст многих машин на кубинских дорогах превышает 50 лет.