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Лайнер "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге

Ранее от командира самолета поступило сообщение о возможном повреждении колеса из-за птиц

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Санкт-Петербург - Худжанд (Таджикистан) совершил вынужденную посадку в аэропорту Кольцово (Екатеринбург), сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"Рейс U6-2641 Санкт-Петербург - Худжанд совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга. С пассажирами работают представители авиакомпании", - сказали в пресс-службе.

Ранее в авиакомпании сообщили, что командир судна доложил о возможном повреждении колеса из-за птиц. При осмотре взлетно-посадочной полосы в аэропорту вылета были обнаружены останки животного происхождения и перья птиц.

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