На Кавказе с начала года задержаны 73 участника незаконных вооруженных формирований

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Объединенная группировка войск провела с начала года около 1,5 тыс. спецмероприятий на Северном Кавказе, в ходе которых ликвидированы более 20 участников бандгрупп, а также задержаны 73 человека, принимавших участие в незаконных вооруженных формированиях. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор Росгвардии Виктор Золотов.

"В этом году было проведено около 1,5 тыс. специальных операций, в результате которых ликвидированы 22 участника бандгрупп, четыре базы боевиков и 93 схрона. Задержаны 73 человека, принимавших участие в незаконных вооруженных формированиях", - сказал он.

Он также отметил, что из незаконного оборота изъято порядка 2 тыс. гранат, снарядов и мин, 48 самодельных взрывных устройств и около 35 кг взрывчатых веществ. "Подчеркну, что эта работа строится в тесном взаимодействии с МВД и ФСБ России, подразделениями Министерства обороны. Поддержка и содействие оказывается общественностью и гражданами. И все мы понимаем, что за этой статистикой стоят сохраненные жизни наших граждан, их спокойствие, безопасность и благополучие", - отметил Золотов.