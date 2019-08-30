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Один человек погиб, пятеро пострадали в ДТП в Нижегородской области

Авария случилась на автодороге Работки - Порецкое в Большемурашкинском районе

ТАСС, 30 августа. В пятницу утром два автомобиля столкнулись на автодороге в Нижегородской области. В результате ДТП один человек погиб, пятеро получили ранения. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по региону.

ДТП произошло около 05:00 мск 30 августа на автодороге Работки - Порецкое в Большемурашкинском районе Нижегородской области.

"Поступило сообщение о столкновении двух транспортных средств в рабочем поселке Большое Мурашкино. В результате ДТП пострадали пять человек, один погиб. Пострадавшие госпитализированы в центральную районную больницу города Лысково", - отмечается в сообщении.

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