Жительницу Сочи обвинили в смерти ее трехмесячного сына

КРАСНОДАР, 30 августа. /ТАСС/. Следственные органы на Кубани предъявили обвинение жительнице Сочи в смерти ее трехмесячного сына, которого она своевременно не обследовала у врачей. Об этом сообщили журналистам в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

"34-летней местной жительнице предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности своему 3-месячному сыну (ч. 1 ст. 109 УК РФ). 25 апреля женщина, находясь дома, родила ребенка, при этом за квалифицированной помощью в больницу она не обращалась. Кроме того, обвиняемая не поставила сына на учет в медицинском учреждении и не предоставила возможности врачам провести осмотры младенца, необходимые для диагностики, профилактики и лечения заболеваний, в том числе и врожденных", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в конце июня ребенок стал плохо себя чувствовать, начал отказываться от еды. Родители несколько дней не принимали мер, но когда малышу стало совсем плохо, все же доставили его в больницу. Врачам спасти жить малыша уже не удалось, он умер 3 июля.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка наступила в результате внутримозгового кровоизлияния и проявлений тяжелой формы дистрофии внутренних органов", - уточняется в сообщении краевого следственного управления.