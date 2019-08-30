В КЧР арестован фигурант дела о хищении газа "Газпрома" на 30 млрд рублей

ЧЕРКЕССК, 30 августа. /ТАСС/. Силовики арестовали подозреваемого по уголовному делу о хищении газа "Газпрома" на 30 млрд рублей Уали Евгамукова, который на момент объявления в розыск в феврале занимал пост и. о. исполнительного директора АО "Буденновскгазпромбытсервис", сообщили ТАСС в УФСБ по Карачаево-Черкесии.

"Он задержан и арестован. Он был доставлен в КЧР", - сказал собеседник агентства.

В феврале официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что в рамках расследования уголовного дела о хищении газа "Газпрома" на сумму более 30 млрд рублей объявлены в федеральный розыск двое подозреваемых - и. о. исполнительного директора АО "Буденновскгазпромбытсервис" Уали Евгамуков и исполнительный директор филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Невинномысске Умар Калмыков. По данному делу уже арестован ряд фигурантов, в том числе сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, его отец Рауль Арашуков и другие.