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В КЧР арестован фигурант дела о хищении газа "Газпрома" на 30 млрд рублей

Уали Евгамуков ранее занимал пост и. о. исполнительного директора АО "Буденновскгазпромбытсервис"

ЧЕРКЕССК, 30 августа. /ТАСС/. Силовики арестовали подозреваемого по уголовному делу о хищении газа "Газпрома" на 30 млрд рублей Уали Евгамукова, который на момент объявления в розыск в феврале занимал пост и. о. исполнительного директора АО "Буденновскгазпромбытсервис", сообщили ТАСС в УФСБ по Карачаево-Черкесии.

"Он задержан и арестован. Он был доставлен в КЧР", - сказал собеседник агентства.

В феврале официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что в рамках расследования уголовного дела о хищении газа "Газпрома" на сумму более 30 млрд рублей объявлены в федеральный розыск двое подозреваемых - и. о. исполнительного директора АО "Буденновскгазпромбытсервис" Уали Евгамуков и исполнительный директор филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Невинномысске Умар Калмыков. По данному делу уже арестован ряд фигурантов, в том числе сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, его отец Рауль Арашуков и другие.

Теги
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