В Москве задержали мужчину, въехавшего на автомобиле в толпу людей

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который въехал на автомобиле в толпу людей на столичном рынке в районе Чертаново. Об этом ТАСС сообщили в прес-службе ГУ МВД по Москве.

"В полицию поступило сообщение о том, что у одного из рынков происходит конфликт между двумя группами граждан. Прибывшие на место происшествия стражи порядка установили, что один из участников конфликта въехал на автомобиле марки Hyundai в группу граждан, после чего, бросив машину, скрылся. В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого, которым оказался 36-летний приезжий", - сказали в пресс-службе.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). В результате ЧП пострадали два человека, они госпитализированы.