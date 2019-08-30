Россиянка пострадала после несчастного случая в турецком аквапарке

ТАСС, 30 августа. Тяжелобольная 19-летняя россиянка, ранее госпитализированная в одно из медицинских учреждений Аланьи, перевезена в Москву для дальнейшего лечения. Об этом в пятницу сообщило генконсульство РФ в Анталье.

"29 августа из Аланьи в Москву была эвакуирована тяжелобольная россиянка 2000 года рождения, ранее госпитализированная в одно из медицинских учреждений Аланьи после несчастного случая в городском аквапарке", - говорится в сообщении генконсульства в Facebook.

Девушка была эвакуирована рейсом санавиации. Транспортировка прошла в штатном режиме. В Москве ее доставили в медицинский центр для прохождения дальнейшего лечения.