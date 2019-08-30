В Японии сотрудников головного офиса Toyota эвакуировали из-за задымления

ТОКИО, 30 августа. /ТАСС/. Сотрудники головного офиса японского автомобильного концерна Toyota, расположенного в одноименном городе в префектуре Айти, в пятницу были эвакуированы из-за произошедшего в здании задымления. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что на пульт местного пожарного управления поступило сообщении о том, что с восьмого этажа штаб-квартиры крупнейшего японского автопроизводителя идет густой дым. На место уже прибыло более десяти пожарных расчетов. Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.