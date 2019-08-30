В ДТП под Орлом пострадали пять человек

ТАСС, 30 августа. ДТП с участием двух автобусов, легковушки и грузовика произошло на 389-м км автодороги М-2 "Крым", за медицинской помощью обратились пять человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Орловской области.

"В районе 389-го км автодороги М2 "Крым" водитель, управляя автомобилем Toyota, допустил столкновение с автобусом. Следовавший сзади автобуса автомобиль MAN остановился перед местом ДТП, а следовавший за ним автобус допустил столкновение с данным грузовым автомобилем. На данный момент за медицинской помощью обратились пять человек, помощь оказана на месте", - сказала собеседница агентства.

На месте аварии образовался затор, уточнили в пресс-службе регионального УМВД. Для его устранения сотрудниками Госавтоинспекции регулируется движение встречных транспортных потоков. На месте ДТП продолжают работу сотрудники ГИБДД, ОМВД России по Орловскому району. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.