В Карачаево-Черкесии произошло обрушение горной породы в шахте

ЧЕРКЕССК, 30 августа. /ТАСС/. Один человек пострадал при обрушении горной породы в шахте Урупского ГОК в Карачаево-Черкесии, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"На глубине 500-600 метров в шахте произошло обрушение горной породы. Пострадал один человек. Погибших и заблокированных нет", - сказали в пресс-службе.

В ЕДДС Урупского района ТАСС сообщили, что помощь пострадавшему оказали на месте. "Там небольшой обвал произошел. Жертв нет. Одному рабочему оказали помощь на месте", - сказали в ЕДДС.