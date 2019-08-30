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В Карачаево-Черкесии произошло обрушение горной породы в шахте

В результате инцидента пострадал один человек

ЧЕРКЕССК, 30 августа. /ТАСС/. Один человек пострадал при обрушении горной породы в шахте Урупского ГОК в Карачаево-Черкесии, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"На глубине 500-600 метров в шахте произошло обрушение горной породы. Пострадал один человек. Погибших и заблокированных нет", - сказали в пресс-службе.

В ЕДДС Урупского района ТАСС сообщили, что помощь пострадавшему оказали на месте. "Там небольшой обвал произошел. Жертв нет. Одному рабочему оказали помощь на месте", - сказали в ЕДДС.

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РоссияКарачаево-Черкесия
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