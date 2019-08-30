Тело главы компании Global Safe Group Щепетьева обнаружено в Москве-реке

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Труп президента компании Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружен утром в пятницу в Москве-реке на севере столицы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Тело Щепетьева было найдено утром в пятницу в Москве-реке. Он был одет в деловой костюм, при нем был пропуск на работу в Global Safe Group и другие документы, удостоверяющие личность. В настоящий момент СК по Москве начал доследственную проверку в связи с произошедшим", - сказал собеседник агентства.

Информацию о смерти Щепетьева ТАСС подтвердил его сын Николай. "Я не знаю, что именно случилось, но, к сожалению, его больше нет", - сказал он.

Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, следователи начали проверку по факту обнаружения тела мужчины 1971 года рождения, не указав имя потерпевшего. "При визуальном осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено", - сказала Иванова. Сейчас на месте происшествия работают следователи.

Как следует из материалов, размещенных на сайте компании, Global Safe Group занимается установкой систем защиты для компаний и личных домовладений граждан, в том числе видеокамер слежения. Ранее Щепетьев возглавлял компанию "Цезарь сателлит", которая также занималась установкой систем защиты.