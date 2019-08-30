Суд Москвы заочно арестовал экс-депутата Госдумы Михеева

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал заочно бывшего депутата Госдумы, лидера волгоградского отделения "Справедливой России" Олега Михеева, обвиняемого в мошенничестве на 172 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого Михеева Олега Леонидовича меры пресечения в виде ареста заочно удовлетворить", - огласила постановление судья. Согласно решению суда, избранная мера пресечения начнет исчисляться с момента экстрадиции обвиняемого в Россию или с момента его задержания на территории РФ.

В обоснование своего ходатайства представитель Следственного комитета заявил в суде, что вменяемые Михееву преступления не связаны со сферой предпринимательской деятельности. СК утверждает, что экс-депутат скрылся от следствия за пределами РФ и был объявлен в международный розыск по линии Интерпола в целях его выдачи. Местонахождение Михеева на данный момент не установлено. Прокурор поддержал ходатайство следствия в полном объеме.

По словам адвоката Михеева Александра Чекунова, его подзащитный находится на территории Российской Федерации, никаких хищений не совершал и не причастен к тем действиям, которые ему инкриминирует следстве.

"Михеев находится в Волгограде и у нас есть все доказательства, опровергающие виновность и подозрения в отношении моего подзащитного", - заявил Черкунов, отметив, что Михеев - законопослушный гражданин.

Дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении неустановленных лиц было возбуждено в 2011 году, а в 2013 году было соединено в одно производство с другими уголовными делами в отношении экс-депутата. Михееву заочно предъявлено обвинение по двум эпизодам ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Срок следствия установлен до 16 октября 2019 года. Михееву инкриминируется хищение 172 млн рублей, которые, по версии следствия, он взял в кредит и не вернул Номос-банку. По данным следствия, он также передал для незаконной легализации 14 объектов недвижимости Волгоградского моторостроительного завода. Кроме того, в отношении другого фигуранта дела - Виталия Попова - избрана мера пресечения подписка о невыезде.

Олег Михеев был депутатом Госдумы от "Справедливой России" пятого (2007-2011) и шестого (2011-2016) созывов.